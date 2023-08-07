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Dünya

Tatar ile Hristodulidis telefonda görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 21:17 - Güncelleme:
Tatar ile Hristodulidis telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Rum kesiminin Limasol kentinin Alasa köyünde önceki gün öğleden sonra başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınıyla ilgili Nikos Hristodulidis'e KKTC'nin yardım teklifini yineledi.

Görüşmede Tatar, etkisini artıran yangına müdahaleye katılmak üzere Rum yönetiminin İsrail, Lübnan, Ürdün ve Yunanistan'dan yardım talebinde bulunduğunu, Kıbrıs Türk tarafının da birçok kez teklif edildiği gibi hemen araç ve personel sağlayarak yangını söndürme çalışmalarına katkıya hazır olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis de Kıbrıs Türk makamlarının samimi yardım teklifinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, söz konusu teklifin değerlendirileceğini bildirdi.

Açıklamada, görüşmenin ardından GKRY yetkililerinin, yangının kontrol altına alınması aşamasına geçildiğini, bu nedenle yardım teklifine müteşekkir kaldıklarını KKTC yetkililerine ilettikleri aktarıldı.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  • görüşme

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