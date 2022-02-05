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Dünya

Tatar'dan Başkan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

AA5 Şubat 2022 Cumartesi 18:00 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 18:01
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Tatar, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığına ilişkin sosyal medyadan yayımladığı mesajını alıntılayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan'ın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsım ve halkım adına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını dilerim." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Zatıalinizin ve kıymetli eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Kovid-19 test sonuçlarınızın pozitif çıkmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Üç yıldır hayatımızın akışını durağanlaştıran bu hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor olmanız tek teselli olmakla birlikte zatıalinize ve kıymetli hanımefendiye acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en içten dualarımı gönderiyorum. En derin sevgi ve saygılarımla."

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