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Dünya

Tatar'dan BMGK'nin Pile-Yiğitler yolu açıklamasına tepki: Haklı yolda ilerlemeye devam edeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Pile-Yiğitler yoluyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Birleşmiş Milletlerin (BM) insani bir konu olan yol yapımında bile Kıbrıs Türk halkının bütünün talebini dikkate almak yerine Rum tarafının yaygarasıyla hareket ettiğini belirten Tatar, 'Bizler barışçı çizgimizi koruyarak halkımızın egemen eşitliğinden asla taviz vermeyecek, çıktığımız bu haklı yolda ilerlemeye devam edeceğiz.' dedi.

AA22 Ağustos 2023 Salı 22:12 - Güncelleme:
Tatar'dan BMGK'nin Pile-Yiğitler yolu açıklamasına tepki: Haklı yolda ilerlemeye devam edeceğiz
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Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin, son açıklamasıyla, Kıbrıs konusunda uzlaşıya katkının değil sorunun parçası olduğunu bir kez daha ispat ettiğini vurguladı.

BMGK'nin açıklamasının "talihsiz ve kabul edilemez" olduğunu belirten Tatar, "Birleşmiş Milletler, tarafsız olması gerekirken Rum yanlısı tutum içine girerek, yıllardır yapmakta olduğu hatayı devam ettirmeyi tercih etmiştir. Bizler barışçı çizgimizi koruyarak halkımızın egemen eşitliğinden asla taviz vermeyecek, çıktığımız bu haklı yolda ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pile'de yaşayan Kıbrıs Türklerinin yol sorununu defalarca dile getirerek KKTC devletinden çözüm beklediğini aktaran Tatar, bu konuda BM ile görüşmelerinde bir noktaya varamadıklarını ve oyalandıklarını bildirdi.

Tatar, 18 Ağustos'ta KKTC'nin kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştığı Pile-Yiğitler yolunun, KKTC toprakları içindeki bölümünde BM Barış Gücü askerlerince engellenmeye çalışıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İnsani bir konu olan yol yapımı konusunda bile Kıbrıs Türk halkının bütünün talebini dikkate almak yerine Rum tarafının yaygarasını dikkate alan BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs konusunun çözümlenmemesinin asıl sebeplerinden biri olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Hal böyleyken BM Güvenlik Konseyinin gerçekleri tamamen göz ardı eden bir açıklama yapması, bu örgütün neye hizmet ettiğinin sorgulanmasını gerektirecek kadar ilginçtir. Bu yanlış ve yanlı BM zihniyetinden dolayıdır ki 4 Mart 1964'ten bu yana Rumlar, Kıbrıs'ta bir anlaşmayı değil, Enosis yolundan ayrılmamayı tercih etmektedir."

Türkiye'nin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Pile yolu konusunda KKTC'ye destek açıklaması yapan tüm yetkililere, siyasi parti lideri ve yöneticilerine Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

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