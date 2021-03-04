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Dünya

Tayland donanmasında görevli askerin hareketi yürekleri ısıttı

Tayland donanmasında görevli askerler, balıkçı teknelerinde çıkan yangın nedeniyle batmakta olan teknedeki 4 kediyi kurtardı. Donanma, kedilerin sağlıklı olduğunu ve bakımlarını üstlendiklerini açıkladı.

DHA04 Mart 2021 Perşembe 11:19 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 11:19
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Andaman Denizi'nde salı günü 10 balıkçı teknesinde yangın çıktı. Denize atlayarak kurtulan mürettebatlar, başka teknelerin mürettebatları tarafından kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgeye sevk edilen Tayland donanması, batmakta olan teknelerin çevresinde petrol sızıntısını kontrol etti. Bir donanma eri, teknelerden birinde 4 kediyi fark etti. Donanma eri, suya atlayıp kedileri tek tek sırtına koyarak yüzüp kurtarma botuna taşıdı.

Donanma, kedilerin sağlıklı olduğunu ve bakımlarını üstlendiklerini açıkladı. Donanmanın hava ve kıyı savunma bölümünden Birinci Sınıf Astsubay Wichit Pukdeelon, "Kameramı tekneyi yakınlaştırmak için kullandım ve bir veya iki kedinin kafalarını dışarı çıkardığını gördüm" dedi.

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