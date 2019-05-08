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Tayland KraI’na fil selamı! 

Komutanlarından Orgeneral Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ile evlenen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un üç gün sürecek taç giyme töreni sona erdi.

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Babası Kral Bhumibol Adulyadej’in ölümü sonrası tahtın varisi olan ancak Budizmin temsilcisi Devaraja olarak geçen cumartesi kutsanarak tahta layık olan Maha’nın 3 gün süren Kraliyet ritüellerinin sonucu başkent Bangkok’ta tamamlandı. Törenlerin son gününde saray muhafızları Kral Maha ve yeni Kraliçe Suthida’yı filler ile birlikte selamladı. Fillerin diz çökerek hortumlarını eğdiği törende askerlerin de dua ettiği görüldü. Törende Kral, babası Bhumibol’ün izinden giderek hayatını halkın mutluluğu ve refahına adayacağını söyledi. 

 

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