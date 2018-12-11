Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tayland'da askeri darbeden sonra ilk seçim 24 Şubat'ta yapılacak

Güney Asya ülkesi Tayland'da 2014'teki askeri darbeden sonra ilk parlamento seçiminin 24 Şubat'ta yapılacağı açıklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Singapur menşeili yayın kuruluşu Channel News Asia'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Ulusal Seçim Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı Nat Laosisawakul, komisyonun genel seçim tarihini 24 Şubat 2019 olarak belirlediğini bildirdi.

Başbakan Prayut Chan-o-cha liderliğindeki cunta hükümeti, seçim tarihinin ilanının hemen ardından siyasi kampanya yasaklarını kaldırdı. Darbe sonrası getirilen yasakların kaldırılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı.

Cunta hükümeti siyasi yasakların kaldırılmasına ilişkin ilk adımı eylülde atmış, siyasi parti örgütlenmelerini serbest bırakmıştı.

Tayland'da ordunun yönetime el koyduğu Mayıs 2014'ten bu yana ülkede hala demokratik düzene geçilebilmiş değil. Prayuth liderliğindeki cunta yönetimi daha önce birçok kez seçim tarihi ilan etmesine rağmen seçimleri farklı bahanelerle sürekli ertelemişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ata saldıran pitbull hayatının şokunu yaşadı

Ata saldıran pitbull hayatının şokunu yaşadı

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA