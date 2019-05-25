Tayland´da kimyevi madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu
Tayland´da bir limanda, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı, 130 kişi hastanelik oldu.
- DHA
Tayland´ın Chonburi eyaletinde bulunan Bang Lamung bölgesindeki Laem Chabang limanında, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı.
Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 130´dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı, fakat durumlarının ciddi olmadığı belirtildi.
Yangının geminin deposundaki kargo bölümünde başladığından şüpheleniliyor.
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