22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tayland´da kimyevi madde taşıyan gemi yandı: 130 kişi hastanelik oldu

Tayland´da bir limanda, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı, 130 kişi hastanelik oldu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tayland´ın Chonburi eyaletinde bulunan Bang Lamung bölgesindeki Laem Chabang limanında, kimyasal madde taşıyan bir kargo gemisi yandı.
 
Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, 130´dan fazla kişinin hastaneye kaldırıldığı, fakat durumlarının ciddi olmadığı belirtildi.
 
Yangının geminin deposundaki kargo bölümünde başladığından şüpheleniliyor.

Ailesindeki 9 seçmenden 5 oy çıkınca canlı yayında ağladı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Korkunç gerçekler kadın teröristin not defterinden çıktı!

Korkunç gerçekler kadın teröristin not defterinden çıktı!

Telefon etmeden gitmeyin... Yüzde yüze yaklaştı!

Telefon etmeden gitmeyin... Yüzde yüze yaklaştı!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

National Geographic arşivinden 'Türkiye' fotoğrafları

National Geographic arşivinden 'Türkiye' fotoğrafları

İmam için kahreden an...

İmam için kahreden an...

Okulda şoke eden görüntüler! Hemen görevden alındı

Okulda şoke eden görüntüler! Hemen görevden alındı

Annesini öldürmüştü... İfadesi dehşete düşürdü

Annesini öldürmüştü... İfadesi dehşete düşürdü

Saros Körfezi'ne batırılacak! Dünyanın en büyüğünde sona gelindi

Saros Körfezi'ne batırılacak! Dünyanın en büyüğünde sona gelindi
 

POPÜLER HABERLER

Faciaya davetiye çıkardı! Kucağındaki bebekle araba kullandı

Faciaya davetiye çıkardı! Kucağındaki bebekle araba kullandı

Game of Thrones setleri ziyarete açılıyor

Game of Thrones setleri ziyarete açılıyor

S-400 rahatsızlığının nedeni belli oldu

S-400 rahatsızlığının nedeni belli oldu

Resmini gören 'cenneti andıran' bu camiye koşuyor

Resmini gören 'cenneti andıran' bu camiye koşuyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA