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Tayland'da kızamık salgını nedeniyle 12 kişi öldü

Tayland'ın güneyinde kızamık salgını nedeniyle yıl başından bu yana 12 kişi yaşamını yitirdi.

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Tayland Sağlık Hizmetleri Desteği Kurumunun (DHSS) raporuna göre, ülkenin güneyindeki kentlerde 3 bin 315 kızamık vakası tespit edildi.

Kızamık salgını nedeniyle şimdiye kadar 12 kişi hayatını kaybetti.

Özellikle 100 bin nüfusu olan Yala kentinin salgından en fazla etkilenen bölge olduğu ifade edildi. Vakaların çoğunlukla bu bölgede yaşanmasının nedeni olarak, kızamık aşısı yaptırılmaması gösterildi.

Sağlık görevlileri, bölgede kızamık aşısı yapmak için araştırmalara başladı.

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