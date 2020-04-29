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Dünya

Tayland'da koronavirüs vakalarındaki düşüş sürüyor

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüş devam etti. Ülkede son 3 günde günlük yeni vaka sayısı 10'un altında kaldı.

AA29 Nisan 2020 Çarşamba 10:45 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:45
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Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, Kovid-19 Durum Yönetim Merkezi Sözcüsü Dr. Taweesilp Visanuyothin, son 24 saatte 9 yeni vakanın görüldüğü ve hiç can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Ülkede 27 Nisan'da 7, 28 Nisan'da ise 9 yeni vaka kayda geçmişti.

Vakaların 4'ünün Pukhet adasında, 3'ünün başkent Bangkok'ta ve 2'sinin ülkenin güneyindeki Samut Prakan kentinde görüldüğünü belirten Dr. Taweesilp, bu kişilerin 6'sının başka hastaların yakınları, 2'sinin sağlık çalışanı olduğunu, bir vakanın virüsü nereden kaptığının soruşturulduğunu ifade etti.

Tayland'da Kovid-19 salgınında bugüne dek 2 bin 947 vaka görülürken, virüs nedeniyle 54 kişi hayatını kaybetti.

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