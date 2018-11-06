Tayland'da içi patlayıcı madde yüklü bir tekne patladı: 1 ölü, 7 yaralı
Tayland'ın Ratchaburi vilayetinde gerçekleştirilen bir gösteri sırasında içi patlayıcı madde yüklü bir teknede patlama meydana gelmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.
- İHA
Tayland Ordu Sözcüsü Sirichand Ngathong, "Bangkok'un 100 kilometre batısında bulunan Ratchaburi vilayetinde Ordu Mühendisi Bölümünün gerçekleştirdiği gösteri sırasında içi patlayıcı madde yüklü bir teknede patlama meydana gelmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı" açıklamasında bulundu.
Yaralanan askerler hastaneye kaldırılırken, patlamanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.
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