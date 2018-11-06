Tayland'da içi patlayıcı madde yüklü bir tekne patladı: 1 ölü, 7 yaralı Tayland'ın Ratchaburi vilayetinde gerçekleştirilen bir gösteri sırasında içi patlayıcı madde yüklü bir teknede patlama meydana gelmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.