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Tayland'da içi patlayıcı madde yüklü bir tekne patladı: 1 ölü, 7 yaralı

Tayland'ın Ratchaburi vilayetinde gerçekleştirilen bir gösteri sırasında içi patlayıcı madde yüklü bir teknede patlama meydana gelmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.

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Tayland Ordu Sözcüsü Sirichand Ngathong, "Bangkok'un 100 kilometre batısında bulunan Ratchaburi vilayetinde Ordu Mühendisi Bölümünün gerçekleştirdiği gösteri sırasında içi patlayıcı madde yüklü bir teknede patlama meydana gelmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı" açıklamasında bulundu.
 
Yaralanan askerler hastaneye kaldırılırken, patlamanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.
 

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