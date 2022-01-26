Tayland'da petrol sızıntısı ülkenin doğusundaki plajlar için tehdit oluşturdu

AA 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:58 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:59

Yetkililer, sızıntının bir sanayi bölgesinin yakınında olduğunu ancak petrolün bir kısmının hafta sonuna kadar dağılmaması halinde bölge sahillerine ulaşabileceğini söyledi.

Petrol rafinerisi Star Petroleum Refining Public Company, sızıntının dün yerel saatle 21.00 civarında, Bangkok'un güneyindeki Map Ta Phut Sanayi Bölgesi'nin yaklaşık 20 kilometre güneydoğusundaki bir demirleme istasyonunda meydana geldiğini belirtti.

Star Petroleum'dan yapılan açıklamada, deniz yüzeyinde 20 tona yakın petrolün bulunduğu belirtilerek, "Toplamda ne kadar petrolün sızdığı tam olarak belli değil. Deniz yüzeyinden petrolün tamamen temizlenmesi için ilgili devlet kurumlarından ve özel sektörden insan gücü, çalışma tekneleri ve dağıtıcı malzemeler de dahil olmak üzere destek aldık." ifadelerine yer verildi.

Gece yarısından sonra durdurulan sızıntının temizlenmesinde Tayland donanması da görev aldı.

Tayland Donanması Sözcüsü Koramiral Pokkrong Monthatphalin, donanmanın temizliğe yardım etmek için bir gözetleme uçağı, iki gemi ve bir helikopter gönderdiğini, helikopterin bölgeyi araştıracağını ve petrol tabakasını dağıtmak için bir kimyasal püskürteceğini söyledi.