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Tayland'da Prenses'i başbakanlığa aday gösteren parti kapatıldı

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, bu ay yapılacak genel seçimlerde Prenses Ubolratana Mahidol'u başbakanlık koltuğu için öneren Thai Raksa Chart Partisinin kapatılmasına hükmetti.

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Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi, ülkede 24 Mart'ta yapılacak genel seçimlerde Prenses Ubolratana Mahidol'u başbakanlığa aday gösteren Thai Raksa Chart Partisinin kapatılmasına karar verdi.

PARTİ KAPATILDI, 10 YIL SİYASET YASAĞI GETİRİLDİ

Mahkeme ayrıca partinin merkez yürütme kurulu üyelerine 10 yıl siyaset yasağı getirdi.

Tayland'da 2014'te askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra'nın kapatılan partisinin devamı niteliğindeki Thai Raksa Chart Partisi, darbe sonrası yapılacak ilk genel seçimler için Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un ablası Prenses Ubol Ratana'yı başbakanlığa aday göstermişti.

"ÜLKENİN KÜLTÜRÜNE VE GELENEKLERİNE BAŞKALDIRI"

Prensesin aday gösterilmesinin ardından Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kraliyet ailesinin hiçbir üyesinin siyasete girmemesi gerektiği, şimdiye kadar eşine rastlanmamış bu girişiminin "yakışıksız" olduğu ve bir kraliyet mensubunun siyasete atılmasının "ülkenin kültürüne, görenek ve geleneklerine başkaldırı" anlamına geleceği açıklamasını yapmıştı.

Sarayın tepkisi üzerine Seçim Komisyonu, Thai Raksa Chart Partisinin, mart ayında yapılacak genel seçimlerde başbakanlık koltuğu için önerdiği Prenses Ubolratana Mahidol'u aday listesine dahil etmemişti.

Ubolratana Mahidol, adaylığının ülkede yarattığı gerilimden üzüntü duyduğunu söylemişti.

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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