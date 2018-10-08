Tayland'da silahlı gruplar arası çatışma: 2 ölü

Ülke basınında yer alan habere göre polis yetkilileri, başkent Bangkok'ta bir alışveriş merkezi yakınında silahlı iki grup arasında çatışma çıktığını belirterek, çıkan çatışmada bir Hint ve bir Laoslu turistin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yetkililer, çatışmada 3 kişinin yaralandığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.