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Tayland'da silahlı gruplar arası çatışma: 2 ölü

Tayland'da silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada 2 turist hayatını kaybetti.

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Ülke basınında yer alan habere göre polis yetkilileri, başkent Bangkok'ta bir alışveriş merkezi yakınında silahlı iki grup arasında çatışma çıktığını belirterek, çıkan çatışmada bir Hint ve bir Laoslu turistin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Yetkililer, çatışmada 3 kişinin yaralandığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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