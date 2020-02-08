İSTANBUL 0°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
Dünya

Tayland'da silahlı saldırı: 12 ölü

Tayland'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı. Yerel medya silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini birkaç kişinin de yaralandığını duyurdu.

AA08.02.2020  21:27 - Güncelleme: 08.02.2020  21:27

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın batısındaki Kançanaburi eyaletine bağlı Muang bölgesinde bir askerin, silahıyla aralarında kışladaki komutanı ile bazı askerler ve kışla dışındaki sivillerin olduğu en az 12 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, Surathampithak Kışlası'nda askerlik yapan Jakrapanth Thomma adlı asker, ilkin kışlada komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra kaçırdığı askeri ciple firar etti.

Kışla dışında sivillere ateş açan firari asker, otoyol üzerinde bir alışveriş merkezinde insanları rehin aldı.

Eylemini Facebook'tan canlı yayınlayan asker, silahlı bir fotoğrafını, "Yorgunum" notuyla paylaştı.

Erin bağlı olduğu 2. Bölge Ordusu Komutanı Tuğgeneral Thanya Kriatisarn, polis ve askeri birliklerin halen firari askeri aradığını bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında kışlada görev yapan üçüncü bir askerin ve 63 yaşındaki bir kadının da olduğu belirtildi.

Türkiye'nin siber saldırıları önleme merkezi kapılarını açtı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Van'da çığ düştü
Van'da çığ düştü

Van'da çığ düştü

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler
ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Rum basınında geniş yer buldu
Rum basınında geniş yer buldu

Rum basınında geniş yer buldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.