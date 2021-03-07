Tayland'daki protestocular tutuklanmaya başladı

AA 07 Mart 2021 Pazar 00:13 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 00:13

Tayland'da demokrasi yanlısı öğrencilerin öncülük ettiği Demokrasiyi Yeniden Başlat (REDEM) hareketi tarafından düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, protestoculara güvenlik sağlayan "Biz Gönüllüyüz" (WeVo) isimli hareketin 30'dan fazla üyesi gözaltına alındı.

REDEM hareketi üyeleri, başkent Bangkok'daki Ceza Mahkemesi önünde düzenlediği gösteride, gözaltına alınan liderlerinin hapiste kötü koşullarda tutulmasını protesto etti.

Hareketin organizatörleri, yaptıkları açıklamada, protestonun amacının, liderlerinin kötü koşullar altında gözaltında tutulmasına halkın dikkatini çekmek olduğunu söyledi.

Protestoculara güvenlik sağlayan WeVo'dan yapılan açıklamada da hareketin 30'dan fazla üyesinin, gösteri sırasında gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltıların nedeninin ise bilinmediği aktarıldı.

Yaklaşık 3 bin polisin görev yaptığı protestoda, önünde gösterilerin düzenlendiği mahkemenin etrafı barikatlarla çevrilirken, protestocuların askeri üsse erişmesini engellemek için de yol üzerine konteynerler yerleştirildi.

Hükümet, 5 Mart'ta, Bangkok'ta resmi onay olmadan gerçekleştirilecek gösterileri yasaklayan bir karar almıştı. Kararda, izinsiz gösteriye katılanlara 2 yıla kadar hapis ve 1300 dolara kadar para cezası uygulanacağı bildirilmişti.

Buna rağmen genel olarak gösterilerin sorunsuz geçtiği aktarıldı.

- Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılıp meclisten ihraç edilmesi üzerine, 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, 29 Ekim 2020'de, protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.