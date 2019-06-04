25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7605
  • 6,4756
  • 244.658
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tayland'ın yeni başbakanı yarın belli olacak

Tayland'da yarın ülkenin iki meclisinde düzenlenecek başbakanlık oylamasında cunta yanlısı mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça, cunta muhalifi İleri Gelecek Partisinin lideri Thanathorn Juangroongruangkit ile yarışacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tayland'da 24 Mart'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi ve Üst Mecliste (Senato) yarın başbakanlık oylaması yapılacak.
 
Tayland basınında yer alan haberlerde yarınki oylamada cunta yanlısı koalisyondan tek adayın mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça olacağı belirtildi.
 
General Prayut'un karşısına ise cunta muhalifi Demokrat Cepheden İleri Gelecek Partisinin lideri genç siyasetçi Thanathorn Juangroongruangkit'in başbakan adayı olarak çıkacağı öne sürüldü.
 
Genç seçmenlerin oyunu almasıyla dikkati çeken ve partisi meclise 80 milletvekili sokan Thanathorn, geçen ay Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla "seçim yasalarını ihlal" suçundan meclisten geçici süreliğine men edilmişti.
 
Diğer yandan seçimlerin ardından mecliste 53 sandalye elde eden ve şimdiye kadar iki ayrı cephe arasında tarafını belli etmeyen Demokrat Parti ise bugün aldığı kararla Prayut'un liderliğindeki Palang Pracharath (Halkın Gücü) Partisinin (PPRP) başını çektiği cunta yanlısı koalisyonu destekleme kararı aldı.
 
Böylece Prayut, başbakan seçilebilmesi için her iki mecliste gerekli olan salt çoğunluğu garantiledi.
 
2017'de referandumla kabul edilen anayasa değişikliğine göre 500 milletvekilinin bulunduğu mecliste yapılacak başbakanlık oylamasına, 250 üyeli Üst Meclis de katılacak.
 
Buna göre bir başbakan adayının seçilebilmesi için her iki meclisten toplam en az 376 oy alması gerekecek.
 
Üyelerini cunta yönetiminin atadığı senatonun, yarınki oylamada topyekun mevcut Başbakan General Prayut Çan-oça'yı desteklemesi bekleniyor.
 
Partisi seçimlerde 115 sandalye kazanan Prayut'un bu durumda parlamentodan toplam 126 milletvekilinin desteğini alması yetiyor.

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Londra'da on binler Trump'a karşı yürüdü

Londra'da on binler Trump'a karşı yürüdü

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bayram trafiği

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bayram trafiği

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

Dehşete düşüren olay: Kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay: Kurşun yağdırdı

Sapanca Gölü'nde görüldü!

Sapanca Gölü'nde görüldü!

Vahşette yeni gelişme: Valiz içinde bulundu

Vahşette yeni gelişme: Valiz içinde bulundu

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Rekor kırdık

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Rekor kırdık
 

POPÜLER HABERLER

Rusya yeni hava savunma sistemini test etti

Rusya yeni hava savunma sistemini test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

Kremlin'den S-400 mesajı: Türkiye'nin bunu yapması gerekmiyor

Kremlin'den S-400 mesajı: Türkiye'nin bunu yapması gerekmiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA