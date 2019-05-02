Tayland'ın yeni kraliçesi Orgeneral Ayudhya oldu
Kral Maha Vajiralongkorn ile evlenen Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ülkenin Kraliçesi olarak ilan edildi
- AA
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Orgeneral Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ile evlendiğini ve Suthida'yı ülkenin Kraliçesi olarak ilan ettiğini duyurdu.
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