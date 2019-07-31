Tayvan Merkez Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Tayvan ordusu Çin ordusunun yakınında gerçekleştirilen tatbikatlar sırasında 100'den fazla füze atışı yaptı.

Pazartesi günü başlayan iki günlük tatbikatta Tayvan ordusu, Tayvan Boğazı'ndaki tehditleri yok etmeye karşı kullanılacak farklı menzillere sahip 117 füze ateşledi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Li Chao-ming, Tayvan'ın F-16 savaş uçakları ve AGM-84 Harpoon gemi karşıtı füzelerle çeşitli tatbikatlar gerçekleştirdiği, tatbikatın Çin'in olası istilasına karşı adayı savunmak için çok önemli bir faaliyet olduğunu belirtti.

ÇİN ORDUSU DA BÖLGEDEYDİ

Tayvan'ın söz konusu tatbikatları, Çin'in Tayvan Boğazı'nın her iki ucunda askeri tatbikatlar gerçekleştirdiği sırada icraa ettiği belirtiliyor.

Çin Deniz Güvenliği İdaresi, Guangdong ve Fujian eyaletleri açıklarındaki bölgenin, Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetler nedeniyle Pazartesi gününden Cuma'ya, Zhejiang eyaleti kıyısındaki bir alanın ise Doğu Çin Denizi'ndeki askeri tatbikatlar nedeniyle Cumartesi gününden Perşembe gününe katar kapatıldığını açıkladı.

Yetkililer tatbikatlarla ilgili detaylı bilgi paylaşmazken, Çinli askeri uzmanlar South China Morning Post’a tatbikatlarla ilgili yaptığı açıklamada, Çin’in ABD Donanması’nın düzenli Tayvan Boğazı geçişlerine ve Tayvan’a 2,2 milyar dolarlık silah satışına yanıt olarak kararlılık mesajı verdiği belirtildi.

TAYVAN MESELESİ

Japonya'nın 1895 yılındaki savaşta Çin'i yenilgiye uğratarak el koyduğu Tayvan Adası'ndan, mağlubiyetle ayrıldığı İkinci Dünya Savaşı sonrası çekildi. Savaş sonrası Çin'de, koministlerle milliyetçiler arasında iç savaş başladı. 1949 yılında Mao Zedong öncülüğündeki Çin Kominist Partisi'nin iktidarı almasıyla, Milliyetçi Parti yanlıları kaçarak Tayvan Adası'na sığındı. Kominist Parti yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti'nden adaya kaçan milliyetçiler 1912 yılında kurulan Çin Cumhuriyeti'nin burada devam ettiğini savunurken, Kominist Parti Tayvan'ı ülkenin özerk bir bölgesi olarak görmeye devam etti.

Ülkede ortaya çıkan iki farklı siyasi otoritenin neden olduğu gerilim ve karmaşa 1971'deki Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla yeni bir boyut kazandı. BM siyasi otorite olarak tanıdığı Çin Cumhuriyeti (Tayvan) yerine siyasi otorite olarak Çin Halk Cumhuriyetini tanıma kararı aldı. Karar sonrası Tayvan, bağımsızlık arayışını dönemsel farklılıklarla sürdürdü. 2005 yılında Çin Ulusal Kongresi'nin yürürlüğe koyduğu ''ayrılma/bölünme karşıtı kanun'' (Anti-secession Law) ile Tayvan'a karşı sürdüreceği tutumu açık bir şekilde ortaya koydu.

Ancak son dönemde Tayvan'ın artan bağımsızlık talepleri ve Çin'e karşı Tayvan'ı koz olarak kullanan ABD'nin hamleleri bölgede gerilime neden oluyor.