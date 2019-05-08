15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1892
  • 6,9365
  • 256.483
  • 90.087
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tayvan Çin ile gizli iş birliğini 'vatana ihanet' sayacak

Tayvan'da 'vatana ihanet' suçunun kapsamı, Çin ve özel yönetim bölgeleri Hong Kong ve Makao ile gizli iş birliği yapmayı içerecek şekilde genişletildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre Yasama Meclisi, Ceza Kanunu'nda yaptığı değişiklikle "vatana ihanet" suçunu tanımlayan "düşman bir devletle gizli iş birliği yapmak" ifadesine "Çin ana karası ve Hong Kong ile Makao özel yönetim bölgeleriyle gizli iş birliğini" de ekledi.

Tayvan'ın kabul ettiği Çin Cumhuriyeti Anayasası'nda Çin yabancı bir ülke kabul edilmediğinden ana kara ve özel yönetim bölgeleri "düşman devlet" statüsünde değerlendirilemiyordu. Değişiklik, bu belirsizliği ortadan kaldırarak bu konudaki yargılamaların önünü açıyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912’de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak “milliyetçi Çin” olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki (BM) resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.

Avustralya Başbakanı Morrison, yumurtalı saldırıya uğradı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Küçük çocuğun sorusunu duyunca çılgına döndü

Küçük çocuğun sorusunu duyunca çılgına döndü

Dünya bunu bekliyordu! İşte meşhur bebeğin ilk fotoğrafı...

Dünya bunu bekliyordu! İşte meşhur bebeğin ilk fotoğrafı...

Bayrampaşa Otogarı taşınacak mı?

Bayrampaşa Otogarı taşınacak mı?

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

Mahkemenin kararını duyunca gözyaşlarına boğuldu

6 çocuğu öldü.. Babadan tüyler ürperten 'cin' iddiası

6 çocuğu öldü.. Babadan tüyler ürperten 'cin' iddiası

4 arkadaşını yaktı, sözleri dehşete düşürdü

4 arkadaşını yaktı, sözleri dehşete düşürdü

Silahlar ABD yerine Rusya ve Çin'den alınacak

Silahlar ABD yerine Rusya ve Çin'den alınacak

Parayı nereye harcadıkları ortaya çıktı!

Parayı nereye harcadıkları ortaya çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

İlk kez görüntülendi... İşte Türkiye'nin yeni silahı!

İlk kez görüntülendi... İşte Türkiye'nin yeni silahı!

İnsan bedenine işlenen gelenek: Deq

İnsan bedenine işlenen gelenek: Deq

Game of Thrones'ta 'Rhaegal' böyle öldürülmüş!

Game of Thrones'ta 'Rhaegal' böyle öldürülmüş!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA