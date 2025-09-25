İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4764
  • EURO
    48,7811
  • ALTIN
    5002.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayvan gerginliği tırmanıyor! Pekin'den ABD'li şirketlere yaptırım hamlesi
Dünya

Tayvan gerginliği tırmanıyor! Pekin'den ABD'li şirketlere yaptırım hamlesi

Çin, Tayvan'la askeri ve teknik işbirliği yaptığı gerekçesiyle 6 Amerikan şirketine yaptırım kararı aldı.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 14:40 - Güncelleme:
Tayvan gerginliği tırmanıyor! Pekin'den ABD'li şirketlere yaptırım hamlesi
ABONE OL

Pekin yönetimi, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile askeri-teknik işbirliği yaptığı gerekçesiyle 6 ABD'li şirkete yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, insansız hava aracı üreticisi Saronic Technologies, uydu şirketi Aerkomm, sualtı mühendislik firması Oceaneering International, gemi üreticisi Huntington Ingalls Industries, mühendislik, mimarlık ve altyapı planlama şirketi Planate ile askeri kurumlara eğitim, istihbarat, enformasyon teknolojisi ve lojistik hizmetleri sağlayan Global Dimensions şirketleri, "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin Tayvan ile askeri-teknik işbirliğine girerek Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.

Bakanlığın bir başka açıklamasında ise bu şirketlerin, "Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını tehlikeye attığı", bu çıkarları korumak ve silahların yayılmasına ilişkin uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek üzere listeye alındıkları kaydedildi.

Güvenilmez varlık listesine alınan şirketlerin, Çin'de ticaret ve yatırım yapması yasaklanıyor.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurgularken ABD'nin Tayvan'a silah satmasına ve askeri işbirliği yapmasına karşı çıkıyor.

  • Çin yaptırımı
  • Amerikan şirketleri
  • teknik işbirliği

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.