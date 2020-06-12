12 Haziran 2020 Cuma 10:26 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 10:43

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Tayvanlı yetkililerden yapılan açıklamada, Ada'nın güneydoğusundaki Taitung ile güney ucundaki Pintung şehirleri arasında füzeler ateşlendiği belirtildi.

Açıklamada testin 4 günlük bir program dahilinde icra edildiği kaydedildi.

Çin anakarası ile Tayvan arasındaki ilişkilerdeki gerilim hafta içinde Tayvan Boğazı'ndaki askeri hareketliliğin yoğunlaşması nedeniyle artmıştı. 9 Haziran'da Çin'e ait Sukhoi Su-30 savaş uçakları adanın güneybatı açıklarında uçmuş, birkaç saat sonra ABD'ye ait C-40A kargo uçağı aynı konumdan adaya intikal etmişti.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.