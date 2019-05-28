Savaş uçakları otobana iniş yaptı

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Tayvan savaş uçakları tatbikat kapsamında otobana iniş yaptı

Tayvan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 3 savaş uçağı, muhtemel bir Çin saldırısına karşı düzenlenen tatbikat sırasında ordunun gücünü ve caydırıcılığını göstermek amacıyla otobana indi.

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Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, içlerinde bir F-16 da bulunan üç savaş uçağı, sabah saatlerinde Huatan bölgesindeki işlek bir otobana indi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, iniş sonrasında tekrar aynı rotayı takip ederek üslerine dönen savaş uçaklarının pilotlarını ve hava kuvvetlerini görevlerini başarıyla tamamlamalarından ötürü tebrik etti.

Tatbikatı "oldukça zorlu ve karmaşık" şeklinde tanımlayan Tsai, bu tip tatbikatların askeri gücü göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Tsai'nin bizzat başında bulunduğu benzer bir tatbikat, en son 2014'te yapılmıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Tayvan'ın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolarlık silah satıyor.

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