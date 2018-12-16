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Tayvan’da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan doğusundaki Hualien kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, adanın doğusundaki Hualien kentinin yaklaşık 40 kilometre açıklarındaki denizde 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 30,3 kilometre altına gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmazken, sarsıntılar, Yeni Taipei kenti ile adanın Taitung, Yilan, Nantou, Taichung, Yunlin, Changhua Hsinchu ilçelerinde hissedildi.

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