Tayvan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tayvan’ın doğusundaki Hualien bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Tayvan Merkezi Hava Bürosu Sismoloji Merkezi'nin tespitine göre, Hualien’de kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremin derinliği 31,3 kilometre olarak ölçüldü.
Yeni Taipei, Yilan, Taichung bölgelerinde de hissedilen sarsıntıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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