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Dünya

Tayvan'da helikopter kazası: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming yaşamını yitirdi.

AA02.01.2020  09:08 - Güncelleme: 02.01.2020  10:08

Yerel basına göre, sabah saatlerinde yaşanan kazada helikopterdeki 13 kişiden 11'i kurtarıldı. Kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.


Tayvan Merkez Haber Ajansının (CNA) arama kurtarma ekiplerine dayandırdığı haberine göre Genelkurmay Başkanı Shen, kurtarılanlar arasında yer alırken savunma bakanlığı bu bilgiyi henüz doğrulamadı.


Black Hawk tipi helikopterin yeni yıl etkinliklerine kapsamında Taipei'den kuzeydeki Ilan kentine hareket ettiği belirtiliyor.


GENELKURMAY BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Tayvan'da askeri yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming hayatını kaybetti.

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