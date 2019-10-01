Tayvan'da köprünün çökmesi sonucu 10 kişi yaralandı, 5 kişi ise kayıp Tayvan'ın Yilan bölgesinde Nanfangao limanındaki kemerli bir köprünün çökmesi sonucu en az 10 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.