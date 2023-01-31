Tayvan'da yeni hükümet kuruldu

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, eski Başbakan Su Tseng-chang'ın istifası sonrası başbakanlığa atanan eski Başkan Yardımcısı Chen Chien-jen başkanlığındaki hükümet göreve başladı.
Chen, iktidarının ilk döneminde 2016-2020 yıllarında Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in yardımcılığını yürütmüştü.
Eski Başbakan Su, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) Kasım 2022'de yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından bir hükümet değişikliğinin önünü açmak için 19 Ocak'ta istifasını sunmuştu.
İktidar partisi, yerel seçimlerde 22 belediyenin yalnızca 5'ini kazanarak 1986'daki kuruluşundan bu yana en kötü performansı göstermişti. Ana muhalefetteki Milliyetçi Parti (Koumintang), 14 belediyeyi kazanarak rakibine açık üstünlük sağlamıştı.
Tsai, seçim yenilgisinin ardından partisinin genel başkanlığından istifa etmişti.
Yeni kabinenin, Ada'da 2024 yılında yapılacak liderlik seçimine dek görevini sürdürmesi bekleniyor.