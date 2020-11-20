star.com.tr 20 Kasım 2020 Cuma 18:30 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 18:31

Tayvan, Çin'in hızla modernleşen ordusu karşısında adanın savunmasını güçlendirmek için uzun süredir tartışılan bir proje için cuma günü yaptığı açıklamada, Tayvan'ın ülke kaynaklarıyla geliştirileceği sekiz yeni denizaltıdan ilkini inşa etmek için önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Başkanlık Ofisi sözcüsü Xavier Chang yaptığı açıklamada, söz konusu programın Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in askeri modernizasyon ve kendi kendine yeterlilik planının önemli bir parçası olduğunu söyledi. Chang, "Bu, ulusal denizaltı üretim planında yeni bir kilometre taşını temsil ediyor," dedi ve Tsai'nin önümüzdeki salı günü projeye başlamak üzere gerçekleştirilecek törene katılmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Çin, Tayvan'ı "Tek Çin Politikası" kapsamında ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bölgede Çin için Her ikisi de ABD tarafından desteklenen Hindistan ve Tayvan olmak üzere iki cepheli bir savaşın başlama ihtimali göz ardı edilemez nitelikte.

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