Tayvan'dan Çin'i kızdıracak adım

AA 04 Şubat 2021 Perşembe 09:56 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 09:56

Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ticaret ofisinin tarım, eğitim ve ticaret alanlarına odaklanacağı belirtildi.

ABD'nin Guyana'daki misyonundan yapılan açıklamada da ticaret ofisi kurulması adımı olumlu karşılanarak ofisin, Guyana ve Tayvan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine, ortak refah ve güvenlik hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü de ABD'nin Tayvan'ın uluslararası ortaklıklarını genişletmesini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi küresel zorlukları aşma yolundaki çabalarını desteklemeye devam edeceğini açıkladı.

Tayvan'ın ticaret ofisi, resmi diplomatik ilişki kurulması özelliği taşımıyor. Adanın ABD, Japonya gibi bazı ülkelerde diplomatik misyon görevini üstlenen ticaret ofisleri bulunuyor.



Pekin yönetimi ticaret ofisine ilişkin henüz açıklamada bulunmadı. Çin'in Tayvan'la resmi ilişki kurulmasını önlemek için ekonomik gücünü baskı aracı olarak kullandığı biliniyor.

Öte yandan, 20 Mayıs 2019'da Kiribati'nin diplomatik ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı resmen tanıyan ülke sayısı 15'e düşmüştü.

- ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.