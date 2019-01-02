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Tayvan’dan Çin’in “birleşme” çağrısına ret

Tayvan Cumhurbaşkanı Ing-wen, Çin Devlet Başkanı Cinping’in “birleşme” çağrısını reddetti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in "bir ülke, iki sistem" yaklaşımı altında birleşme çağrısını reddetti.
 
Reuters'da yer alan habere göre, Çin’in Tayvan Cumhuriyeti’nin varoluş hakkıyla yüzleşmesi gerektiğini savunan Tsai, Çin’e Tayvanlıların düşünce ve ihtiyaçlarını anlama çağrısında bulundu.
 
Tayvan liderinin açıklamaları, Şi Cinping’in Tayvan ile Çin’in barışçıl birleşmesini savunan "Tayvan’daki Hemşehrilere Mesaj” etkinliğinin 40’ıncı yıl dönümünü vesilesiyle başkent Pekin’de düzenlenen anma töreninde yaptığı “birleşme” çağrısının ardından geldi.
 
Tayvanlılara hitaben “Hepimiz aynı aileyiz." diyen Cinping, Tayvan’ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğinin değiştirilemez olduğunu söyledi.
 
Tayvan ile yeniden birleşmenin "hiçbir güç ve hiç kimse tarafından asla engellenemeyecek tarihi bir eğilim” olduğunu belirten Cinping, "bir ülke, iki sistem" yaklaşımı altında yeniden birleşme çağrısı yaptı.
 
Yeniden birleşmenin barışçıl yollarla olması için samimiyetle çaba harcanacağının sözünü veren Cinping, güç kullanmama konusunda söz vermeyeceklerini ve Çin’in gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu ilan etti.

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