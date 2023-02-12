Tayvan'dan gönderilen yardımların ilk kısmı Türkiye'ye ulaştı

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Taipei Türk Ticaret Ofisi ile koordinasyon içinde yardım çalışmalarını yürüten Tzu Chi Vakfı, ilk sevkiyatta, içinde 8 bin 148 battaniyenin olduğu toplam 150 ton ağırlığında 1385 kutu yardımın gönderildiğini açıkladı.

Yardım malzemelerini taşıyan uçakların, dün gece Taipei'deki Taoyuan Havalimanı'ndan hareket ettiği ve bu sabah saatlerinde Adana Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Vakıf ve Türk Ticaret Ofisi, afet bölgesinde hava şartları nedeniyle çocuklar ve yetişkinler için yeni kışlık kıyafet bağışlarına öncelik veriyor. Ayrıca yatak, yorgan, uyku tulumu, battaniye, termos, el feneri, bebek bezi, kadın pedi, temizlik ve hijyen ürünleri gibi ihtiyaç malzemesi bağışlarını da kabul etmeyi sürdürüyor.

Yaklaşık 1000 gönüllü, Tayvan'da yaşayan Türk vatandaşları ile Vakfın Taipei'nin Neihu ilçesindeki irtibat bürosunda toplanan bağışları tasnif ederek kolilere yerleştiriyor.

Öte yandan yeni sevkiyatların hazırlandığı, yardım malzemelerinin havalimanına taşınması için Tayvan ordusunun yarın 10 askeri kamyon ve 30 personel ile destek sağlayacağı vurgulandı.

Taipei Türk Ticaret Ofisi, Tzu Chi Vakfı işbirliğinde 9 Şubat'ta depremzedelere ulaştırılmak üzere ihtiyaç malzemelerinin bağışlanması için kampanya başlatmıştı.

Ofis Temsilcisi Muhammed Berdibek, kampanyada çok sayıda malzemenin ellerine ulaştığını belirterek, Tayvan halkına gösterdikleri sevgi ve iyilik için şükran duyduklarını ifade etmişti.

Tayvan hükümeti, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'ye kurtarma ekipleri göndermiş ve yardımlar için çağrıda bulunmuştu.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve üst düzey hükümet yetkilileri, bir maaşlarını afet çalışmalarına destek için bağışlayacaklarını açıklarken, hükümet olarak 2 milyon dolar nakit yardım taahhüt etmişti. Tayvan halkı da hükümetin bağış için açtığı hesaplara 340 bin dolardan fazla katkı yapmıştı.

Depremlerin ardından Türkiye'ye hareket eden toplam 130 kişilik Tayvanlı iki arama kurtarma ekibi, halen Adıyaman'da kurtarma çalışmalarına destek veriyor.