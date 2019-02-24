TBMM yeni başkanını seçiyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanlığı seçimi için Celal Adan başkanlığında toplanacak. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek.

Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz aday oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da yedek aday olarak başvuruda bulundu.

İLK TUR OYLAMADA 4 ADAY DA GEREKLİ OYA ULAŞAMADI

TBMM Başkanlığı için yapılan ilk tur oylamada 4 aday da gerekli olan 400 oya ulaşamadı. AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop 322 oy, CHP'nin adayı Engin Altay 120, HDP'li Serpil Kemalbay 45 ve İYİ Partili Hüseyin Filiz 35 oy aldı. Mecliste 2. tur oylamaya geçildi.

AK PARTİ'DE MECLİS BAŞKAN VEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ OLDU

TBMM'de AK Parti grubu, Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığında basın kapalı toplandı. Toplantıda, Mustafa Şentop'tan boşalan Meclis Başkan Vekili koltuğuna, Isparta Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç getirildi. Mecliste CHP, MHP ve HDP'nin Başkan Vekili de bulunuyor.

MHP, ŞENTOP'U DESTEKLEYECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, 'TBMM'nin 29'uncu başkanının seçileceği yarınki özel oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro halinde katılıp AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum' demişti.