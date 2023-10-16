TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), yardım malzemeleri taşıyan askeri geminin, sel felaketinden etkilenen Libya'ya ulaştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCG Bayraktar'ın İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini sel felaketinden etkilenen "dost ve kardeş" Libya'ya ulaştırdığı belirtildi.
MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı;
"Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. TCG BAYRAKTAR amfibi gemimiz, İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdı. "