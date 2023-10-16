İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8842
  • EURO
    29,4032
  • ALTIN
    1718.02
  • BIST100
    7967.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı

Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), yardım malzemeleri taşıyan askeri geminin, sel felaketinden etkilenen Libya'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCG Bayraktar'ın İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini sel felaketinden etkilenen "dost ve kardeş" Libya'ya ulaştırdığı belirtildi.

İNSANİ YARDIMI LİBYA'YA ULAŞTIRDI

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya'ya yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. TCG BAYRAKTAR amfibi gemimiz, İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdı. "

  • yardım malzemeleri
  • bayraktar Libyaya
  • TCG Bayraktar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.