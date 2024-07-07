İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2024 Pazar / 1 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • TDT Zirvesi'ne katılım rahatsız etti! AB'de KKTC hazımsızlığı
Dünya

TDT Zirvesi'ne katılım rahatsız etti! AB'de KKTC hazımsızlığı

KKTC'nin Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılımı Avrupa Birliği'nde rahatsızlığa neden oldu. Yayımlanan bildiride, Macaristan Başbakanı Orban'ın TDT Zirvesi'ne katılımının AB Konseyi talimatları çerçevesinde yapılmadığının altı çizilerek, AB'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 'TDT'de gözlemci statüsü verilerek meşru kılınma çabalarını reddettiği' ifade edildi.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 07:49 - Güncelleme:
TDT Zirvesi'ne katılım rahatsız etti! AB'de KKTC hazımsızlığı
ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, birliğin dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Victor Orban'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılımına ilişkin olarak, Orban'ın bu zirveye birliği temsilen değil Macaristan ve TDT ikili ilişkileri çerçevesinde katıldığını belirtti.

Yüksek Temsilci Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda Orban'ın TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne AB talimatı ile katılmadığını belirterek, AB Dış İlişkiler Servisinin ziyarete ilişkin yayınladığı bildiriye yer verdi.

Macaristan Başbakanı Victor Orban

Buna göre, bildiride, 31 Aralık 2024 tarihine kadar Macaristan'ın AB dönem başkanlığı görevini yürütecek olmasının, "hükümet ve devlet başkanları düzeyinde, AB Konsey Başkanının sorumluluğunda olan birliğin dış temsilini zorunlu kılmadığı" belirtildi.

Bu bağlamda Macaristan Başbakanı Orban'ın TDT Zirvesi'ne katılımının AB Konseyi talimatları çerçevesinde yapılmadığının altı çizilen bildiride, AB'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "TDT'de gözlemci statüsü verilerek meşru kılınma çabalarını reddettiği" vurgulandı.

Bildiride, AB'nin yalnızca Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) tanıdığı hatırlatıldı.

Macaristan Başbakanı Orban, 5-6 Temmuz'da Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde yapılan TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.