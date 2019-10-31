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Tecavüz tutuklusu ‘yanlışlıkla’ serbest

ABD’nin Georgia eyaletinde cezaevinde bulunan bir cinsel saldırı hükümlüsü ‘kazara’ serbest bırakıldı.

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31 yaşındaki Tony Maycon Munoz-Mendez isimli suçlu, Gwinnett bölgesinde tecavüz ve ağır çocuk istismarı suçlarından hüküm giymişti. Georgia Ceza İnfaz Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre Munoz-Mendez, Reidsville’de yer alan Rogers Eyalet Cezaevi’nden cuma günü öğle saatlerinde ‘yanlışlıkla’ serbest bırakıldı. Cezaevi yetkililerinin hatayı ne zaman fark ettiği ya da olayın nasıl gerçekleştiği henüz gizemini koruyor. CNN’in haberine göre, cezaevi sözcüsü Lori Benoit, açıklamasında olayın incelendiğini kaydetti. Polis her yerde suçluyu arıyor.

 

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