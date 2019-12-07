Tecavüzcü katillere polis kurşunu

Karakolda gözaltında tutulan zanlılar Cuma gününün erken saatlerinde cinayeti nasıl işlediklerini göstermeleri için polis tarafından olay yerine götürülmüştü. BBC Telugu’ya konuşan emniyet yetkilileri, zanlıların orada polislerin silahlarını çalmaya ve kaçmaya çalıştıklarını, bunun üzerine polisin ateş açtığını söyledi. Olayda iki polisin de yaralandığı açıklandı. Polislerin zanlıları vurması sosyal medyada sevinçle karşılandı. Facebook ve Twitter kullanıcıları polisin “adaleti sağladığını” öne sürdü. 2012’de başkent Delhi’de toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülen ve ülke genelinde tecavüz ve kadın cinayetlerine karşı protestoları tetikleyen bir kadının annesi de polislerin zanlıları öldürmesini kutladı. ANI ajansına konuşan kadın, “Bu cezalandırma beni çok mutlu etti. Polis müthiş bir iş çıkardı.” dedi. Olay yerindeki BBC Telugu Muhabiri Satish Balla, haberi duyan binlerce kişinin bölgeye geldiğini ve “yaşasın polis” sloganları attığını aktardı.