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Dünya

Tedavülden kaldırdıkları banknotlara geri döndüler!

Nijerya Merkez Bankası (CBN), ülkede 10 Şubat'ta tedavülden kalkan tüm banknotların yeniden kullanımına izin verdi.

AA14 Mart 2023 Salı 13:49 - Güncelleme:
Tedavülden kaldırdıkları banknotlara geri döndüler!
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CBN Kurumsal İletişim Direktör Vekili İsa AbdulMumin, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Yüksek Mahkemesi'nin verdiği kararların ardından Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin talimatı üzerine CBN ile bankacılar komitesinin bir araya geldiğini belirtti.

AbdulMumin, mahkeme kararlarına uymak amacıyla ülkede 200, 500 ve 1000 naira eski banknotlarının 31 Aralık 2023'e kadar yasal ödeme aracı olmaya devam edeceğini duyurdu.

Ülkede güvenlik sorunları gerekçesiyle tasarlanan yeni banknotların 15 Aralık'tan itibaren piyasaya sürüleceği, eskilerinin ise 10 Şubat 2023'e kadar geçerli olacağı açıklanmıştı.

Kaduna, Kogi ve Zamfara valileri, eski paraların geçerlilik süresini uzatmak için Yüksek Mahkeme'ye gitmişti.

Valilerin mahkemeye gitmesi üzerinde Devlet Başkanı Muhammed Buhari, eski banknotlardan 200 nairanın (8,17 TL) 10 Nisan'a kadar yeni paralarla kullanımının devam edeceğini açıklamıştı.

Mahkeme, 3 Mart'ta eski banknotların yeniden kullanımına karar vermişti.

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