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Dünya

Tehdide karşı tehdit: Bize saldırırsa Tel Aviv'i yerle bir ederiz

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İsrailli mevkidaşı Benny Gantz'ın 'İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini' açıklamasının ardından, olası bir saldırı durumunda Tel Aviv ve Hayfa'nın vurulacağı tehdidinde bulundu.

AA07 Mart 2021 Pazar 13:54 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 13:54
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İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'daki bir etkinlikte konuşan Hatemi, Gantz'ın saldırı planları ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

İran'ın güvenlik ve istikrarını koruyacak gerekli askeri imkana sahip olduğunu belirten Hatemi, "Bölgede hiç kimse Siyonist rejimi istemiyor ve bu nedenle etraflarına duvar örmek zorunda kaldılar. Ayrıca, çaresizlik nedeniyle bazen İran'ı tehdit ediyorlar. Eğer hata yaparlarsa, Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz." ifadelerini kullandı.

Hatemi ayrıca Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen'deki İran destekli "direniş gruplarının" İsrail'e karşı ülkesinin "yumuşak gücü" olduğunu sözlerine ekledi.

- İSRAİL'İN İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRI PLANLARI

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, 27 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlanması talimatı verdiğini belirtmişti.

Savunma Bakanı Benny Gantz da 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediğini duyurmuştu.

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