Tehdit ettiler: Benzeri görülmemiş karşılık veririz

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer bomba denemesi gerçekleştirmesi durumunda, "benzeri görülmemiş" bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Üç ülke de Kuzey Kore'nin 2017'den bu yana ilk kez nükleer bomba denemesi gerçekleştirmek üzere olabileceğini düşünüyor.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun-dong, "Eğer Kuzey Kore, yedinci nükleer denemeyi gerçekleştirirse daha önce benzeri görülmemiş bir karşılık vermenin gerekli olacağına karar verdik" dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI WENDY SHERMAN'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Japonya ve Güney Kore'nin savunulmasında "nükleer dahil askeri kapasitelerini" kullanacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, başkent Tokyo ziyareti kapsamında Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun Dong ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori Takeo ile ayrı ayrı görüştü.

Kuzey Kore'nin füze denemelerini "sorumsuz, tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı" olarak niteleyen Sherman, Japonya ve Güney Kore'nin savunulmasında "nükleer dahil askeri kapasitelerini" tam olarak kullanacaklarını belirtti.

Cho da Pyongyang yönetiminin geçen ay kabul ettiği yeni nükleer politikasının, nükleer silahların "keyfi kullanım ihtimalini artırdığına" yönelik endişelerini dile getirdi.

- SHERMAN VE MORİ GÖRÜŞMESİ

Sherman ve Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori arasındaki görüşmede ikili ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Sherman ve Mori, "Çin'in çeşitli meydan okumalarına" karşı beraber ve yakın çalışılması konusunda anlaşmaya vardı.

İkili, Kuzey Kore'nin tam olarak nükleerden arındırılmasına yönelik Güney Kore dahil üçlü iş birliği çerçevesinin sürdürülmesinde fikir birliğini teyit ederek "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesi ile ABD-Japonya ittifakının güçlendirilmesinin önemini de ele aldı.

Mori ve Sherman, Rusya-Ukrayna savaşında, "Moskova yönetiminin nükleer şantajlarının uluslararası barış ve istikrara ciddi tehdit" olduğunu ifade etti.

Sherman, Mori ve Cho, hafta içinde Tokyo'da üçlü görüşmede bir araya gelecek.