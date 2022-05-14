Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 80. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA DIŞİŞLERİ: NATO NÜKLEER KUVVETLERİ RUSYA SINIRINA YAKLAŞTIRIRSA MOSKOVA YANIT VERECEK

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, NATO'nun nükleer kuvvetlerini ve askeri güçlerini Rusya sınırına yerleştirmesi durumunda Moskova'nın yeterli ihtiyati tedbirleri alarak yanıt vereceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Grushko, Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'e karşı hiçbir düşmanca niyeti olmadığına ve bu iki ülkenin NATO ittifakına katılması için "gerçek" nedenler bulunmadığına dikkat çekti. Moskova'nın Finlandiya ve İsveç'in nükleer olmayan tarafsız statüsünün geleceğiyle ilgili bazı soruları olduğunu belirten Grushko, iki ülkenin NATO'ya katılarak bu statüsünü fiilen terk edeceklerini ifade etti. Grushko, "Finlandiya ve İsveç'in dünyanın nükleer silahlarının yasaklanmasını ve tamamen imha edilmesini en aktif olarak savunan devletler arasında olduğu iyi bilinmektedir. Ancak ittifak (NATO) dünyada nükleer silahlar olduğu sürece nükleer kalacağını söyleyerek kendisini nükleer ilan etti. Bu ülkeler NATO Nükleer Planlama Grubu'na katılacak" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin Rusya'nın nükleer kuvvetlerini Baltık'ta konuşlandırıp konuşlandıramayacağı sorusuna yanıt veren Grushko, "Bu konu hakkında konuşmak için çok erken" dedi. Grushko, "Özellikle Jens Stoltenberg (NATO Genel Sekreteri), nükleer silahların Rusya sınırlarına daha yakın noktaya transfer edilebileceğini söyledi. Polonyalı liderler bunu kabul etmeye hazır olduklarını söyledi. Bu ifadeler uygulamaya geçerse elbette yeterli ihtiyati tedbirler alarak buna yanıt vermek gerekecektir" ifadelerini kullandı.

"FİNLANDİYA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ZAYIFLAYACAK"

Grushko, Rusya'nın temel güvenlik çıkarları için NATO'nun genişlemesinin ne kadar önemli olduğunun anlaşılması konusunda haritaya bakmanın yeterli olduğunu vurguladı. Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda askeri güvenliğinin önemli ölçüde zayıflayacağını söyleyen Grushko, "Ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı, Finlandiya Parlamentosu'na yaptıkları konuşmada NATO üyeliğinin hem Finlandiya'nın hem de NATO'nun güvenliğini

güçlendireceğini belirtti. Sonucun tam tersi olacağı aklı başında herkes için açıktır. Finlandiya önemli ölçüde zayıflayacak" ifadelerini kullandı.

"Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı stratejik bir değişikliktir" diyen Grushko, bu değişikliğin NATO'nun genişlemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek yeni güç yapılanmasının sonuçlarının ayrıntılı bir analizinin yanı sıra siyasi bir tepkiye de yol açacağını kaydetti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:39 Rus enerji tedarikçisi RAO Nordic, ödemelerle ilgili sorun yaşadıklarını belirterek bugünden itibaren Finlandiya'ya elektrik akışını askıya aldıklarını açıkladı.

12:24 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, NATO'nun nükleer kuvvetlerini ve askeri güçlerini Rusya sınırına yerleştirmesi durumunda Moskova'nın yeterli ihtiyati tedbirleri alarak yanıt vereceğini ifade etti.

12:22 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunca ele geçirilen 1015 yerleşim alanının kurtarıldığını bildirdi.

11:56 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü saldırılarda 227 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

10:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 27 bini geçtiğini bildirdi.

08:00 Japonya'nın en büyük petrol tedarikçilerinden Eneos Holdings, Rusya'dan petrol ithalatını durdurduğunu bildirdi.

07:30 Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kyrylo Budanov, Rusya-Ukrayna savaşının kırılma noktasının ağustos ayında olmasını ve çatışmaların çoğunun yıl sonuna kadar bitmesini beklediğini açıkladı.

07:00 Ukrayna Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, "Ukrayna ekonomisinin uzun bir savaşı sürdürmesi zor olacak" dedi.

05:00 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırılarında nükleer silah kullanma tehdidini, "küresel güvenlik tehlikesi" olarak niteledi.

04:30 Ukrayna'daki savaş nedeniyle ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan dördüncü kafile Elazığ'a ulaştı.

02:30 Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Rus Haber Ajansı TASS'ın üyeliğinin askıya alındığını bildirdi.

01:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşta ölen Rus askerlerin cesetleri, soğutucu vagonlarda bekletiliyor.

00:50 G7 Dışişleri Bakanları toplantısının 2. gününde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Almanya'da G7 Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

00:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imajını kurtarmak için bazı liderlerin kendisine önerdiği gibi egemenliklerinden taviz vermeyeceklerini açıkladı.