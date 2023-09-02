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Dünya

Tehlikeli adım! 04.00'te birden fazla seyir füzesi fırlattılar

Kuzey Kore, Sarı Deniz istikametine seyir füzeleri ateşledi. Tehlikeli gelişmeyi Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı duyurdu.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 09:21 - Güncelleme:
Tehlikeli adım! 04.00'te birden fazla seyir füzesi fırlattılar
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz istikametine doğru birden fazla seyir füzesi fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore, füze denemelerini hız kesmeden sürdürüyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 04.00 sıralarında Sarı Deniz istikametine birden fazla seyir füzesi fırlattığı bildirildi. Güney Kore ordusunun ABD kuvvetleri ile iş birliği içinde detaylı takip ve analiz çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Lim Jong-dek liderliğinde acil bir toplantı gerçekleştiren Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) atılacak adımları ele aldığı aktarıldı.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

ABD ve Güney Kore geçtiğimiz 21 Ağustos'ta bilgisayar simülasyonları ile saha ve sivil savunma eğitimlerini içeren 11 günlük ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlamış, tatbikat geçtiğimiz perşembe günü sona ermişti. Kuzey Kore ise "Kuzey'i işgal provası" olarak nitelendirdiği tatbikata sert tepki göstermişti. Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'ye yanıt olarak askeri tatbikat ve füze denemeleri gerçekleştirmişti.

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