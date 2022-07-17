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Dünya

''Tehlikeli madde'' taşıyan Ukrayna uçağı Yunanistan'a düştü

Ukraynalı bir firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo nakliye uçağının Yunanistan'ın kuzeyine düştüğü bildirildi.

AA17 Temmuz 2022 Pazar 07:03 - Güncelleme:
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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, uçak "tehlikeli madde" taşıyordu. Bu nedenle, yetkililer uçağın cumartesi gecesi düştüğü Kavala'nın Palaiohoriou bölgesindeki tüm itfaiye güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

Patlayıcı uzmanlarından oluşan bir ekip ise uçağın taşıdığı yükün ne kadar tehlikeli olduğunu belirleyerek, alınacak tedbirleri kararlaştırmak üzere olay yerine doğru harekete geçti.

- PİLOT MOTOR ARIZASI BİLDİRDİ

Pilot, uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istedi ancak havaalanına varamadan motor havada alev aldı ve uçak Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düştü.

Ukraynalı bir firmaya ait olan uçak Sırbistan'dan Ürdün'e kargo taşıyordu.

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktardı.

Kazanın yaşandığı alanda yanık yakıt kokusu ve yoğun duman hakim.

Uçakta sekiz mürettebatın olduğu tahmin ediliyor.

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