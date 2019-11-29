Tehlikeli yakınlaşma! İran savaş uçağı ABD savaş gemilerinin üzerinden uçtu
Umman Körfezi'nde devriye uçuşu yapan İran denizaltı karşıtı Lockheed P-3C Orion uçağı körfezde bulunan ABD Donanmasını korkuttu.
İran'ın Lockheed P-3C Orion denizaltı karşıtı uçakları, Umman Körfezi'nde bulunan Amerikan savaş gemilerinin üzerinden uçtu. Ortaya çıkan fotoğraflarda İran savaş uçağının geçiş anı ABD savaş gemilerinin güvertesinden an be an takip edildi.
İran savaş uçağının Umman Körfezi'nde beklenmedik şekilde görünmesi, güvertede takip eden ABD'li komutanları ciddi şekilde korkuttu.
Akşam'ın haberine göre, Amerikan tarafının, İran Lockheed P-3C Orion'un donanmanın üzerinde uçuşu hakkında yorum yapmadığı bildirildi.
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