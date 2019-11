İran'ın Lockheed P-3C Orion denizaltı karşıtı uçakları, Umman Körfezi'nde bulunan Amerikan savaş gemilerinin üzerinden uçtu. Ortaya çıkan fotoğraflarda İran savaş uçağının geçiş anı ABD savaş gemilerinin güvertesinden an be an takip edildi.

İran savaş uçağının Umman Körfezi'nde beklenmedik şekilde görünmesi, güvertede takip eden ABD'li komutanları ciddi şekilde korkuttu.

Akşam'ın haberine göre, Amerikan tarafının, İran Lockheed P-3C Orion'un donanmanın üzerinde uçuşu hakkında yorum yapmadığı bildirildi.