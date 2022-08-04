İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2022 Perşembe / 7 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9729
  • EURO
    18,3482
  • ALTIN
    1027.6
  • BIST100
    2721.94
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tek 'hayır' ondan geldi! ABD Senatosu'nda Finlandiya-İsveç oylaması
Dünya

Tek 'hayır' ondan geldi! ABD Senatosu'nda Finlandiya-İsveç oylaması

ABD Senatosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kapsamında oylama yaptı. Oylama sonucunda 95'e 1 oyla iki ülkenin NATO üyeliği senatoda onaylandı. Missouri Senatörü Josh Hawley, oylamada hayır oyu veren tek senatör oldu.

DHA4 Ağustos 2022 Perşembe 11:35 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD Senatosu'nda düzenlenen oylama ezici üstünlükle sonuçlandı. Senatörlerden 95'i, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını kabul eden 'evet' oyunu kullanırken; tek hayır oyu Missouri Senatörü Josh Hawley'den geldi.

Hawley, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun genişlemesinin ABD'nin güvenliğini artırmayacağını belirterek, "Önceliğimiz dışarıda Çin'e karşı mücadele etmek ve içeride sınırlarımızı korumak olmalıdır. NATO'yu genişletmek için bugünkü oylama basit bir seçim sunuyor; ya Avrupa'ya daha fazla asker, kaynak ve harcama yapacağız ya da bir numaralı rakibimiz Çin'e odaklanacağız. İkisine birden öncelik veremeyiz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.