Tek santralin de yakıtı bitti! 2 milyonu aşkın nüfuslu Gazze'nin elektriği tümden kesildi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına beşinci gününde de devam ediyor.

İSRAİL 2006'DAN BU YANA İLK KEZ GAZZE'YE ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİYLE SALDIRDI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 2006'dan beri ilk kez çok namlulu roketatar sistemi ile saldırı düzenledi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusuna bağlı 282. Tugay 334. Taburunun 9 Ekim Pazartesi günü, Gazze Şeridi'ndeki Hamas mevzilerine M270 uzun menzilli roket topçusu (MLRS) kullanarak saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıya ilişkin ayrıntı paylaşılmayan açıklamada, "Saldırıda isabet oranı çok yüksek olan uzun menzilli füzeler kullanıldı." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne en son 2006'da çok namlulu roketatar sistemi olan MLRS ile saldırı düzenlemişti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir ambulansı vurması sonucu 3 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, Gazze'nin doğusunda da bir sağlık görevlisi öldürüldü.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesildi.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikini kesmesinin 2 milyondan fazla Filistinli için bir çeşit ölüm olduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki siviller için güvenli koridor oluşturulması planına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. AA muhabirine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington yönetiminin Gazze'deki sivillere güvenli koridor oluşturulması için İsrail ve Mısır ile görüşüldüğünü duyurmasına ilişkin soru üzerine, "Şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir yorumumuz yok." dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'deki saldırıları sırasında çocukların öldürüldüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak, Batı medyasını "profesyonel" olmaya davet etti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 2006'dan beri ilk kez çok namlulu roketatar sistemi ile saldırı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında vurulanların yüzde 60'ı kadın ve çocuk

Filistin yönetimi, İsrail'i, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere karşı soykırım uygulamakla suçladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1055'e yükseldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman sürerken Filistinli gruplar da İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: (İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi) Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var

Almanya'nın İsrail'e askeri ve teknik destek teklif ettiği bildirildi.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde ve Askalan kentinde bir grup silahlı Filistinliyle çatışma yaşandığını belirtti.

BM: Gazze Şeridi insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacak.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslam Üniversitesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sonucu İslam Üniversitesi yerleşkesindeki binalar yerle bir oldu. Haberde, saldırılarla enkaza dönüşen bölgeye kimsenin giremediğine işaret edildi.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e anti tank füzesi ile bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail güçleri, Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

Almanya'da Filistin'e destek mitingi yasaklandı

BM: (İsrail hava saldırılarında) Gazze'de 260 binden fazla Filistinli yerinden oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı. Söz konusu hazırlıklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatacağına dair tahminlerin arttığı bir dönemde geldi. Haberde, Gazze Şeridi'nden tahliyesine izin verilecek Filistinlilerin kimler olduğu ya da Mısır'dan sonra nereye yerleşeceklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi. İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinden bir yetkili KAN'a yaptığı açıklamada, "Mısırlılar adına konuşamayacağını ancak onların buna izin vereceğinden emin olduğunu" ifade etti. Mısır'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD'nin Filistinliler ve Amerikan vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden tahliyesinde kullanılmak üzere bir insani koridor oluşturmak için diğer ülkelerle birlikte çalıştığı belirtildi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 950'ye yükseldi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant CNN kanalına yaptığı açıklamada Gazze'ye daha önce hiç görülmemiş bir kara harekatı olacağını söyledi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

05:47 İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde silahlı çatışma yaşandı.

05:34 İsrail'in Kahire Büyükelçisi Amira Oron, ülkesinin Filistinlileri Mısır'ın Sina bölgesine yollamak niyetinde olmadığını belirtti.

05:22 Gazze Şeridi'nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkın, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sebebiyle, evlerinden çıkarak, kentin merkezine sığındığı bildirildi.

04:29 Brezilya ve Arjantin İsrail'deki vatandaşlarını ülkeye getirmek için uçak gönderme kararı aldı.

03:56 Hamas Hareketi yöneticilerinden Talal Nassar, savaş şartlarından dolayı ele geçirilen İsrailli esirlere işkence yapıldığı ya da öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

03:26 İsrail ordusu, gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurdu.

01:52 İsrail'in Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bulunan İsrail polis güçlerinin yanlışlıkla kendi arkadaşlarına ateş açması sonucu 2 polisin ağır yaralandığı bildirildi.

01:45 Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucunda yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu.

01:05 İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti.

00:42 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın İsrail'e gitmek üzere yola çıkacağını duyurdu.

00:29 İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

00:20 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ve Gazze Şeridi'nde tarifsiz acılara neden olan çatışmaların sona ermesi çağrısını yineledi.

00:16 ABD, İsrail'in Demir Kubbe adlı savunma sistemlerini güçlendirmek için mühimmat ve önleyici desteklerini artırdığını açıkladı.

00:03 İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Askalan (Aşkelon) kentinde Filistinli direnişçilerle çatışmalar çıktığını ve İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

23:58 Alman Dışişleri Bakanlığının İsrail'deki Alman vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

23:53 İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya üzerinden yaptığı İbranice paylaşım ile İsraillilere seslenerek, "Bu felaketi başınıza siz getirdiniz" dedi.

23:45 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 1200'ü aştığı bildirildi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.