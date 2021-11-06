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Dünya

Tekliflerinin reddedilmesini kaldıramadılar! İsrail'de boykot kararı

İsrailli iki kitabevi, son romanının İbraniceye çevrilmesi teklifini reddetmesinin ardından İrlandalı yazar Sally Rooney'in kitaplarını satmama kararı aldı.

AA6 Kasım 2021 Cumartesi 23:45 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 23:45
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The Guardian'da yer alan habere göre, daha önce Rooney'in kitaplarını satan "Steimatzky" ve "Tzomet Sefarim" adlı kitabevleri, yazarın son romanının İbraniceye çevrilmesini istememesi üzerine eserlerini internet sitesinden kaldırdı ve mağazalarından da çekeceğini açıkladı.

İki kitabevinin İsrail'de 200'den fazla şubesi bulunuyor.

Steimatzky Kitabevi'nden bir temsilci, Guardian'a yaptığı açıklamada, "Konu dikkatimize sunulduğu andan itibaren ani bir adım olarak kitapları siteden kaldırdık." ifadesini kullandı.

Rooney, geçen ay "Beautiful World, Where Are You" adlı kitabının İsrailli yayıncı Modan tarafından İbraniceye çevrilmesi teklifini reddetmişti.

Yazar Rooney, yaptığı açıklamada, önceki romanlarının İbraniceye çevrilmiş olmasından gurur duysa da "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketini desteklemek amacıyla çeviri haklarını İsrail merkezli bir yayınevine şimdilik satmayacağını duyurmuştu.

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