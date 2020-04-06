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Dünya

Teknoloji devi Apple sağlık çalışanları için her hafta 1 milyon yüz koruyucu üretecek

Teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için her hafta 1 milyon yüz koruyucu üreteceğini duyurdu.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:14
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Dünyada toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 276’ya yükselirken büyük şirketler salgınla mücadele için yardım çalışmaları yapıyor. ABD merkezli teknoloji devi Apple, salgınla mücadele eden sağlık çalışanları için her hafta 1 milyon yüz koruyucu üreteceğini duyurdu.

Şirketin CEO’su Tim Cook, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda şu anda üretilen yüz koruyucuları takipçilerine tanıttı. Cook, bu zor dönemde salgınla mücadeleye yardımcı olmak için şirket tarafından dünyanın dört bir yanına şu ana kadar 20 milyon cerrahi maske gönderildiğini söyledi.

Şirketin şu anda kendi yüz koruyucularını ürettiğini ifade eden Cook, ABD ve Çin’deki fabrikalarında seri üretime başlandığını belirtti.

Tim Cook, "Bu hafta sonuna kadar bir milyondan fazla yüz koruyucu göndermeyi planlıyoruz. İlk dağıtım ABD’ye odaklanacak. Ancak diğer ülkelere de hızla dağıtımın genişletmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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