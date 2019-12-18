Teknoloji devlerine çocuk işçi davası

18.12.2019 01:53 - Güncelleme: 18.12.2019 01:53

Apple, Google, Tesla ve Microsoft’un da aralarında bulunduğu teknoloji devlerine, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki çocuk madencilerin ölümleri ve yaralanmaları nedeniyle tazminat davası açıldı. Dava, 14 Kongolu aile adına Uluslararası Hak Savunucuları adlı örgüt tarafından açıldı. Demokratik Kong Cumhuriyeti, dünya kobalt ihtiyacının yüzde 60’ını karşılıyor. Kobalt, elektrikli araçlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlarda kullanılan lityum-ion pillerin üretiminde kullanılıyor. Ancak çıkartma süreci, yasadışı madencilik, insan hakları ihlalleri ve yolsuzluk iddialarıyla anılıyor.

DİRİ DİRİ GÖMÜYORLAR

ABD’de açılan davada, teknoloji şirketlerinin ürünlerinde kullandıkları kobaltın çocuk işçilerle çıkartılmış olabileceği konusunda “spesifik bilgileri” olduğu öne sürülüyor. Dava dosyasında, şirketlerin tedarik zincirlerini düzenlemeyi başaramadıkları ve sömürüden kar elde etikleri savunuluyor. Şikayette yer verilen diğer şirketler, bilgisayar imalatçısı Dell, Kongolu ailelerin çocuklarının ocaklarında çalıştığını söylediği, maden şirketleri Zheijang Huayou Cobalt ve Glencore da var. Glencore yaptığı açıklamada, iddiaları reddetti. Dava belgelerinde, çocuk madencilerin diri diri gömülmelerinden ve tünel çökmesi sonucu yaralanmalarından bahsediliyor.