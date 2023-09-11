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Dünya

Teknoloji şirketleri AB'de lobiciliğe 113 milyon avro harcadı

Büyük teknoloji şirketlerinin Avrupa Birliği (AB) kurumlarına yönelik lobicilik harcamaları geçen yıl 113 milyon avroyu buldu.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 20:49 - Güncelleme:
Teknoloji şirketleri AB'de lobiciliğe 113 milyon avro harcadı
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Brüksel merkezli Corporate Europe Observatory ve Köln merkezli Lobbycontrol, büyük teknoloji firmalarının AB'deki lobicilik faaliyetleri hakkında yaptıkları araştırmayı yayımladı.

Buna göre, teknoloji şirketlerinin Brüksel'deki lobi harcamaları geçen yıl arttı.

Teknoloji şirketleri AB'de 2021'de 97 milyon avro lobicilik harcaması yaparken, 2022'de bu harcama yüzde 16,5 artarak 113 milyon avroyu buldu.

Geçen yıl toplam 651 şirket ve dernek lobicilikle AB'nin dijital ekonomi politikalarına yön vermeye çalıştı.

Teknoloji firmaları arasında geçen yıl en fazla lobi harcaması yapan Meta oldu. Meta, AB'deki faaliyetleri için 2021'de 5 milyon 750 bin avro harcarken geçen yıl bu rakam 8 milyon avroyu buldu.

Apple'ın AB'deki lobicilik harcamaları 2021'de 3,5 milyon avro seviyesindeyken geçen yıl 7 milyon avroya ulaştı.

Çip üreticisi Qualcomm'un lobi harcamaları da 1 milyon 750 bin avrodan 4 milyon avroya çıktı.

Söz konusu lobi harcamalarının AB'nin dijital platformlara yönelik yeni yasalarının hazırlandığı dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Teknoloji firmaları lobi faaliyetleri sonucunda üst düzey AB yetkilileriyle düzenli biçimde görüşmeler ve toplantılar yapma imkanı buluyor.

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