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Dünya

Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin Teksas eyaletindeki Teksas A&M Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA03.02.2020  23:43 - Güncelleme: 03.02.2020  23:43


Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dallas'ın 107 kilometre kuzey doğusunda bulunan Commerce yerleşkesindeki Pride Rock öğrenci yurdundaki silahlı saldırıda, 2 kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralının hastanede tedavi altına alındığı, gün boyu üniversitede derslerin iptal edildiği kaydedildi.

Polisin silahlı saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Teksas A&M Üniversitesinin, 12 binden fazla öğrencisi ile Teksas'ın en büyük 3. üniversitesi olduğu belirtiliyor.

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